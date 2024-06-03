Alabalık üreticilerine 10 milyon liralık destek

Projenin açılış töreninde söz alan Vali İhsan Selim Baydaş, geçen sene 1 milyon 861 bin lira bütçeli Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi'nin ilk etabının gerçekleştirildiğini belirtti ve ekledi: "Üreticilerin talebi doğrultusunda bu yıl 9 milyon 165 lira bütçeli 'Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi 2' ve 1 milyon 260 bin lira bütçeli 'Geleneksel Kıyı Balıkçılarının ve Su Ürünleri Kooperatiflerinin Fiziksel Kapasitelerinin Geliştirilmesi Soğuk Hava Odası Kurulumu Projesi'nin hayata geçirildi."

Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi kapsamında su ürünleri yetiştiricilerine destek verildiğini kaydeden Baydaş, 100 yavru balık yetiştirme havuzu, 37 kuluçka dolabı, 17 balık taşıma tankı, 4 balık boylama makinesi, 3 yumurta seçme makinesi, 2 balık hasat kepçesi, 2 oksimetre, 1 kepçe üstü tartı aletinin üreticilere teslim edildiğini aktardı.

"Türk somunu artık dünya çapında kıymetli bir alternatif"

Baydaş, ihracat imkanından dolayı balıkçılık sektörünün çok hızlı büyüdüğüne işaret ederek, "Dünyada artık Norveç somonunun yanında Türk somonu, Karadeniz somonu tercih ediliyor. Türk somonu da artık kıymetli bir alternatif olarak var. Rize bu anlamda üretimde ciddi söz sahibi illerden biri." dedi. Rize'nin iç sularının ciddi balık türlerine sahip olduğunun altını çizen Baydaş, türlerin korunması ve çoğaltılması için ciddi çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Rize'de karada 41, deniz yüzey alanında 4 su ürünleri yetiştiricilik tesisi, bu tesislerin 37'sinde ise kuluçkahane bulunuyor. Bu tesislerde yılda toplam 5 bin 337 ton alabalık ve 57 milyon 646 bin yavru alabalık yetiştiriciliği yapılıyor.