Alacak meselesi sokakta bitti! 'Paranızı geri vereceğim' diye çağırdı: İki kardeşi bıçakladı
Konya’nın Selçuklu ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kardeş bıçakla yaralandı. İddiaya göre, 19 yaşındaki H.A.A., borcunu geri istemek üzere 20 yaşındaki A.F.O. ile buluştu. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.F.O. yanında taşıdığı bıçakla H.A.A.’yı kalçasından, ağabeyi G.A.A.’yı ise bacağından yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, iddiaya göre borç anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada iki kardeş bıçakla yaralandı. Olay, gece saat 23.00 sıralarında Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 19 yaşındaki H.A.A., küçük bir miktar borç verdiği 20 yaşındaki A.F.O.'dan parasını geri istedi. Taraflar, telefonda anlaşarak buluşmak üzere sözleşti. Nalçacı Caddesi'nde gerçekleşen buluşmada, yabancı uyruklu kardeşler H.A.A. ve G.A.A. (24) ile A.F.O. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.F.O., yanında taşıdığı bıçakla H.A.A.'yı kalçasından, G.A.A.'yı ise sağ baldırından yaraladı.
Yaralıların sağlık durumları iyi
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan H.A.A. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, G.A.A. ise Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaçarken bıçağı yere attığı tespit edildi
Olay sonrası yaya olarak kaçan şüpheli A.F.O., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Kaçarken bıçağı yere attığı belirlenen şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.