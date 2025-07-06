Alacak meselesi sokakta bitti! 'Paranızı geri vereceğim' diye çağırdı: İki kardeşi bıçakladı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, iddiaya göre borç anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada iki kardeş bıçakla yaralandı. Olay, gece saat 23.00 sıralarında Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 19 yaşındaki H.A.A., küçük bir miktar borç verdiği 20 yaşındaki A.F.O.'dan parasını geri istedi. Taraflar, telefonda anlaşarak buluşmak üzere sözleşti. Nalçacı Caddesi'nde gerçekleşen buluşmada, yabancı uyruklu kardeşler H.A.A. ve G.A.A. (24) ile A.F.O. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.F.O., yanında taşıdığı bıçakla H.A.A.'yı kalçasından, G.A.A.'yı ise sağ baldırından yaraladı.

Yaralıların sağlık durumları iyi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan H.A.A. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, G.A.A. ise Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçarken bıçağı yere attığı tespit edildi

Olay sonrası yaya olarak kaçan şüpheli A.F.O., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Kaçarken bıçağı yere attığı belirlenen şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.