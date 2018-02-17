Alaçatı'ya havalimanı geliyor
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesinin 20 Nisan'da gerçekleştirileceği duyuruldu.
Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çeşme Alaçatı Havalimanı, yap-işlet-devret modeli kapsamında kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecek.
Söz konusu ihale 20 Nisan 2018'de yapılacak. İhale dosya bedeli 5 bin lira, geçici teminat tutarı ise 1 milyon lira olarak belirlendi.