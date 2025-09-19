Alanya'da orman yangını: Elektrikler kesildi, evler boşaltıldı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği evler boşaltıldı. Yangın sera ve bahçelerde de hasara yol açtı.

Alanya Kaymakamı'ndan açıklama

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada tüm kurumların yangınla mücadele için seferber edildiğini belirterek, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural ise rüzgarın yangını kısa sürede büyüttüğünü vurgulayarak, "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Havadan müdahele başladı

Gece boyunca karadan süren söndürme çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren helikopterler de destek vermeye başladı. Hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyla alevlere müdahale ederken, çok sayıda ekip yangının yayılmasını engellemek için mücadele ediyor. Vatandaşlar da ekiplere destek verirken, bazıları bölgedeki görevlilere su ve kumanya dağıttı.