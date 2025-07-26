Alanya'da orman yangını: Kısa sürede kontrol altına alındı, 3 hektarlık alan zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Alanya'nın Okurcalar Mahallesi Karaburun mevki ormanlık alanda meydana geldi.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekiplerine ait 5 itfaiye aracı, Alanya Belediyesi'ne ait 3 su tankeri, 4 kepçe ile Jandarma Asayiş Timi'nden 6 ekip sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesine çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yoğun çaba sonucu yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın ihbarını aldıktan sonra olay yerine giden ve ormanlık alanda söndürme çalışmalarına katılan Okurcalar Mahallesi Muhtarı Hakan Akman "Bölgemizde saat 23.00 civarı yangın ihbarı aldık. Şuanda yangını kontrol altına aldık. Vatandaşlarımızın desteği ile yangını şuanda kontrol altına aldık. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.