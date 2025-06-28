Alanya'da otelde yangın paniği: Müşteriler tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Otelde konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın, sabah 09.00 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerinde bulunan 3 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde konaklayan müşteriler tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında kimse zarar görmedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.