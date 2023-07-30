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Alanya'da tur minibüsü tırla çarpıştı:1 ölü, 11 yaralı

Okurcalar Mahallesi E400 yolunda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 K 0848 tur minibüsü, trafik ışıklarındaki 34 AHB 93 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur minibüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Okurcalar Mahallesi E400 yolunda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 K 0848 tur minibüsü, trafik ışıklarındaki 34 AHB 93 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre minibüsteki 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.