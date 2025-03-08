Alarko Holding 8 Mart'ı 'Hayalden Başarıya' ulaşan kadınlarla kutladı

Kadınların iş yaşamında daha çok var olmasıyla birlikte, ekonomik ve toplumsal refahın daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir hale geleceğine inanan Alarko Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir etkinliğe imza attı.

Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, merkez ofiste düzenlenen "Kadın Girişimciliği: Hayalden Başarıya" isimli ilham buluşmasında kadın girişimcilerle bir araya geldi.

"Her başarı aynı zamanda büyük bir sorumluluk"

Alarko Holding’in Habitat Derneği ile yürüttüğü Girişim Öncüleri Programı’nın 2023-2024 yıllarında hibe desteği almaya hak kazanan kadın girişimcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Leyla Alaton, “Hayalden Başarıya” buluşmasıyla ilgili düşüncelerini aktardı:

"Kadınların iş hayatında etkin varlık sergilemesinin, toplumsal refahın ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın itici güçlerinden biri olduğuna inanıyorum. Mevcut tabloda halen kadınların iş dünyasında pek çok zorluk ve engelle karşılaştığını görsek de bu engellerin aklımızdan, azmimizden ve kolektif gücümüzden daha büyük olmadığı biliyoruz. Başarılı olmuş bir kadın sadece kendisine bir kariyer inşa etmekle kalmıyor, ekonomik gücüyle ailesini ve çocuklarını da güçlendiriyor. Ancak her başarı aynı zamanda büyük bir sorumluluk. O nedenle kariyerinde yükselen tüm kadınların diğer kadınlara destek olması ve ilham vermesi gerektiğine inanıyorum. Eğer fırsat eşitliğinin sağlandığı bir dünya istiyorsak birbirimizi daha çok desteklemeli, iş birliği ağımızı genişletmeliyiz.”