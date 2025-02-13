Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi! Suç duyurusunda babası Üzeyir Garih'in suikastı anımsatıldı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, kendisini ölümle tehdit ettiği ve holding binasına kaçak yollarla girmeye çalıştığı gerekçesiyle Ahmet Furkan B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medyada başlayan tehdit

Suç duyurusu dilekçesine göre, olay 19 Ocak 2025’te başladı. İzzet Garih, sosyal medya üzerinden "Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm" şeklinde bir mesaj alarak ölümle tehdit edildi. Bu mesajın ardından, 24 Ocak 2025’te Ahmet Furkan B., Beşiktaş’taki Alarko Holding binasına kaçak yollarla girmeye çalıştı.

Holding binasında tehditler

Dilekçede, şüphelinin güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen arabasıyla hızla bina içine girmeye teşebbüs ettiği, girişteki dubalara çarparak durduğu ifade edildi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası Ahmet Furkan B., “İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih’i de sizi de yakarım” diyerek tehditlerde bulundu.

Polis müdahalesi ve gözaltı

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet Furkan B.’yi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, İzzet Garih’i kardeşi zannettiğini söyledi. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üzeyir Garih suikastı hatırlatması

Suç duyurusu dilekçesinde, İzzet Garih’in babası Üzeyir Garih’in 25 Ağustos 2001 tarihinde suikasta uğrayarak hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Dilekçede, “Müvekkilin geçmişte suçluların hedefi haline geldiği tecrübeyle sabittir. Ahmet Furkan B.'nin çelişkili ifadeleri, müvekkilde öldürülme korkusunu artırmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Cezalandırma talebi

İzzet Garih’in avukatları, şüphelinin tek taraflı ısrarlı takip ve ölüm tehdidi gibi suçlardan yargılanmasını talep ederek, “Müvekkil için daha vahim sonuçların doğmasının önüne geçilmesini istiyoruz” dedi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

24 Ocak’ta kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Ahmet Furkan B.'nin aracını hızla binaya yönlendirdiği, dubalara ve bariyere çarptığı görülüyor. 30 Ocak’ta ise tekrar holding binasına gelen şüphelinin, güvenlik görevlileriyle konuştuktan sonra binadan hızla uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.