Alarm veriyor: Su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesinde

165 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Mamasın Barajı, Aksaray içme suyunu karşılayan en önemli kaynakların başında yer alıyor.

Mamasın Barajı, nisan ve mayıs aylarında tarımsal sulamada kullanılıyor ve durum böyle olunca barajın su seviyesi bu aylarda kimi noktalarda dip seviyelere ulaşacak kadar düşüyor.

Mamasın Barajında su seviyesinin düşmeye devam ettiğini açıklayan Akhisar Belediye Başkanı Evren Dinçer, tehlikenin ciddi boyutta olduğunu söyledi.

"Su seviyesi yüzde 20 civarın"

Başkan Dinçer, “Mamasın Barajındaki su seviyemiz yüzde 20 civarında. İçinde bulunduğumuz bugünlerde şehrimizin günlük su tüketim miktarı arttı. Barajdaki su miktarı her geçen gün azalmaya devam ediyor. Barajımızdaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesinde” dedi.

Ülke genelinde yaşanan kuraklıktan en çok etkilenen illerin başında Aksaray’ın da olduğunu söyleyen Başkan Dinçer, “Meteoroloji verilerine göre son yıllarda en az yağış alan illerin arasında Aksaray birinci sırada. Kış mevsiminde kar yağışının olmaması ve bu yılki beklenen yağış miktarı göz önünde bulundurulduğunda şehrimiz kuraklık tehdidi ile karşı karşıya” şeklinde konuştu. Başkan Dinçer, su tasarrufu konusunda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşerilerim, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu şu günlerde su tüketim oranımız saniyede 680 litreden yaklaşık yüzde 20 artarak 800 litreye kadar çıktı. İçme suyu kaynağımız Mamasın Barajında su seviyesi yaklaşık yüzde 20 düzeyinde. Bu nedenle su tasarrufunu çok önemli hale geldi. Alacağımız basit tedbirlerle evimizde ve iş yerlerimizde günlük yüzde 20 su tasarrufu yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Suyun tasarruflu kullanması noktasında çağrıdan bulunan Başkan Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ve suyun daha dikkatli kullanılması için sürekli farkındalık çalışması yürüttüklerini sözlerine ekledi.