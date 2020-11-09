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Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı'nda

Bakan Albayrak'ın Instagram paylaşımının üzerinden saatler geçmesine rağmen henüz resmi açıklama gelmedi. Gözler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda.

Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı'nda
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından resmi açıklama bekleniyor.

Albayrak'ın Instagram paylaşımının üzerinden saatler geçmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albayrak'ın istifasını kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

Bu arada Resmi Gazetenin 9 Kasım günkü sayısı yayımlanırken, herhangi bir atama kararnamesi yer almadı.

Ankara kulislerinde, Bakan Albayrak’ın göreve devam etmeme kararının TCMB Başkanlığı’nda yapılan görev değişikliği ile ilgili olabileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

Kulislerde Kabine değişikliği olacağına dair iddialar da yeniden güçlenmiş durumda.

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