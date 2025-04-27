ALES /1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ALES/1 sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınav sonrası sonuç tarihini bilmeyenler "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor. İşte ÖSYM'nin geçtiği sonuç tarihi...
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki 13 Nisan'da gerçekleşti. Binlerce kişi sonuç tarihini iple çekerken net tarih konusunda bilgi almak isteyenler "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet adresi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla ALES sonuçlarına ulaşabilecek.