ALES açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi...
ALES sonuçlarına sayışı saatler kaldı. ÖSYM'nin daha önce takviminde belirttiği tarihe çok az bir süre akla aramalar iyice arttı. Binlerce kişi heyecanla sonuçları beklerken tarihi netleştirmek adında "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava giren adayların gündeminde bu soru yer alıyor. Adaylar sonuç tarihini heyecanla bekliyor ve ÖSYM'nin sitesini sık sık kontrol ediyor. İşte konuya dair bilgiler...
ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2025-ALES/3 sonuçlarının 12 Aralık tarihinde erişime açılması planlanıyor.
Adaylar, sonuç bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM’nin sonuc sayfası üzerinden ulaşabilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ