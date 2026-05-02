ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? ALES'te kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika sürecek?

Yılın ilk ALES sınavına hazırlıklar devam ediyor. Adaylar yüksek lisans yapmak, doktora yapmak, akademik kadrolara başvurmak için bu sınavda ter döküyor. Sınavın kaçırılması tüm emeklerin çöpe gitmesi anlamı taşıyor. Bu sebeple "ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor" sorusu gündemde...

ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor?

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 10 Mayıs Pazar saat 10.15'te gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.

ALES'te kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika sürecek?

ALES'te adaylar 100 soruya cevap veriyor. Sınav 150 dakika sürüyor.