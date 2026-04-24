ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES ne zaman yapılacak?
ALES için başvuru yapanlar sınav giriş belgesine odaklanmış durumda... Sınav hazırlıkları sürerken sınav yerleri araştırması da sıkça yapılıyor. Her gün binlerce kişi "ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar her yıl ALES'e giriyor. Bu yılın ilk sınavı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Sınav için geri sayım sürerken en önemli konulardan biri sınav giriş belgesi... Peki, ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
ALES sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu sebeple gözler 1 Mayıs tarihinde olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.