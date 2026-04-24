ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES ne zaman yapılacak?

Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar her yıl ALES'e giriyor. Bu yılın ilk sınavı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Sınav için geri sayım sürerken en önemli konulardan biri sınav giriş belgesi... Peki, ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu sebeple gözler 1 Mayıs tarihinde olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.