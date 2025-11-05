ALES 3 sınavı için bekleyiş devam ediyor. Adayların şu sıra gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. ÖSYM'nin takviminde bu bilgiye yer vermemesi nedeniyle "ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu gün geçtikçe artıyor.

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den 23 Kasım'da yapılacak ALES 3 sınav giriş belgesi tarihine ilişkin bir duyuru gelmedi. ÖSYM'nin sınavlarında genellikle sınav yerleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 13 Kasım'da yapılacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.