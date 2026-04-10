ALES sınav yerleri, giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

2026 ALES öncesinde adayların gündeminde sınav yerleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, hangi merkezde ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek için yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Net tarih henüz paylaşılmazken sıkça "ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.

ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ALES sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu sebeple gözler 1 Mayıs tarihinde olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.