ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi hangi tarihte erişime açılacak?
ALES sınavı için geri sayım sürüyor. Sınavın en önemli konusu sınav giriş belgesi... Adaylar tarih konusunda bilgi almak isterken "ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda... İşte beklenen tarih...
ALES sınavına çok az bir süre kaldı. Sınava yaklaşırken sınav yerleri öğrenilmek isteniyor. Adayların sıklıkla başvurduğu soruların başında "ALES sınav giriş belgesi hangi tarihte erişime açılacak" geliyor.
ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ALES sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle gözler 26 Haziran tarihine çevrilmiş durumda...
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.