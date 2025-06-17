ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi hangi tarihte erişime açılacak?

ALES sınavına çok az bir süre kaldı. Sınava yaklaşırken sınav yerleri öğrenilmek isteniyor. Adayların sıklıkla başvurduğu soruların başında "ALES sınav giriş belgesi hangi tarihte erişime açılacak" geliyor.

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle gözler 26 Haziran tarihine çevrilmiş durumda...

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.