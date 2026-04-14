ALES sınav yerleri ne zaman belli olacak? ALES'in sınav giriş belgesi hangi gün açıklanacak?

ALES sınav giriş belgesi günler ilerledikçe daha çok gündeme geliyor. 10 Mayıs'ta yapılacak sınav için adaylar bir hayli heyecanlı... Sınava nerede gireceğini öğrenmeye çalışkanlar "ALES sınav yerleri ne zaman belli olacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ALES sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu sebeple gözler 1 Mayıs tarihinde olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.