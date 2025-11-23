ALES SONUÇ TARİHİ: ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bugün akademik dünyaya adım atmak isteyen on binlerce kişi ALES/3 sınavında ter döktü. Yoğun geçen sınav maratonunun ardından, adayların odağında şimdi puanların ilan edileceği tarih var. On binler kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için "ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 sonuçları takvime göre 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.