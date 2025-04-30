ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ÖSYM üzerinden ilan edilecek. ALES sonuçlarına çok az bir süre kalırken tarih konusunda henüz bilgi sahibi olmayanlar "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. İşte ÖSYM'nin adaylara geçtiği o tarih...
Son ALES sınavı 13 Nisan'da gerçekleşti. Sınavın bitişiyle birlikte soru ve cevap anahtarı erişme açılırken sonuçlar için ise beklenemeye başlandı. Sınavın üzerinden bugün itibarıyla 17 gün geçti. Adaylar sonuçlara odaklanırken "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları son günlerde artmış durumda...
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/1 sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet adresi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla ALES sonuçlarına ulaşabilecek.