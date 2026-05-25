ALES sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin geçtiği o tarih...

ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih yoğun şekilde araştırılıyor. Yüksek lisans yapmak, doktora programlarına başvurmak, üniversitelerde araştırma görevlisi olmak için girilen sınavın sonuç tarihini bilmeyenler "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

2026-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre 2026-ALES/1 sonuçları 5 Haziran'da ilan edilecek. Kurum sonuç saatini ise henüz açıklamış değil.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.