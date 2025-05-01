ALES sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? İşte beklenen saat...

ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş. Sonuçlar ÖSYM'nin duyurusuna paralel olarak 2 Mayıs Cuma günü ilan edilecek. Adaylar yarından itibaren sonuçlar için sorgulama yapacak.

Binlerce kişinin sıkça yönelttiği soru ise "ALES sonuçları saat kaçta açıklanacak?" şeklinde... İşte beklenen saat...

ALES sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ALES/1 sonuçları 2 Mayıs Cuma günü ilan edilecek. ÖSYM'den saat konusunda bir duyuru gelmezken bir önceki sınavın sonuçları saat 10.00'da erişime açılmıştı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.