ALES/3 sınav giriş belgesi açıklandı mı? ALES sınav yerleri ne zaman erişime açılacak?

2025 ALES/3 sınavı için geri sayım devam ediyor. Adayların gündeminde şu sıralar sınav giriş belgesi yer alıyor. ÖSYM'nin tarih konusunda bir duyuru yapmaması adayları araştırmaya yöneltiyor. Son günlerde "ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu hız kazanmış durumda...

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den 23 Kasım'da yapılacak ALES 3 sınav giriş belgesi tarihine ilişkin bir duyuru gelmedi. ÖSYM'nin sınavlarında genellikle sınav yerleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 13 Kasım'da yapılacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.