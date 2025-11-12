ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyuru yaptı mı?

ALES, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adaylar için kritik bir sınav olarak öne çıkıyor. 2025 ALES/3 sınavı için hazırlıklar devam ediyor ve adaylar sınav tarihine odaklanmış durumda. 23 Kasım günü yapılacak sınav öncesi adayların en çok merak ettiği konulardan biri sınav yerleri... Peki, ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den 23 Kasım'da yapılacak ALES 3 sınav giriş belgesi tarihine ilişkin bir duyuru gelmedi. ÖSYM'nin sınavlarında genellikle sınav yerleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 13 Kasım'da yapılacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.