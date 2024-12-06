ALES/3 sonuçları açıklandı! ALES/3 sonuçları nasıl sorgulanır?

2024 yılının üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı. 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar ÖSYM tarafından duyuruldu.

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 saat 10.00 itibarıyla ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama ekranı olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişebilir. Sonuçlara ulaşmak için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapmak yeterli olacak.

ALES/3 sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ALES/3 sınav sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldı. Sonuç sorgulama için şu adımları izleyebilirsiniz:

* https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine gidin.

* T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle giriş yapın.

* 2024 ALES/3 sınav sonuçlarınızı görüntüleyin.

ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES sınavından alınan puanlar, 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Bu süre içinde puanınızı kullanarak lisansüstü eğitim başvuruları yapabilir ya da akademik kadro ilanlarına başvurabilirsiniz.

ALES/3 hakkında kısa bilgi

ALES, akademik kariyer hedefleyenlerin yoğun ilgi gösterdiği bir sınav olarak öne çıkıyor. 2024 yılının son sınavı olan ALES/3, 17 Kasım’da tamamlanmıştı. Sınav sonuçları, adayların yüksek lisans ve doktora programlarına girişte kullanabilecekleri önemli bir kriter oluşturuyor.