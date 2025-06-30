Alev alev yandı: Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelerinin ardından ancak kontrol altına alınabildi.

Fabrikada ağır hasar oluştu

Olay, saat 07.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada ağır hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.