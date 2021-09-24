'Alevi öğrencilere sorgu' iddiasıyla ilgili soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara'da bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın aktardığına göre, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, sözleşmeli olarak görev yapan M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 20 Eylül'deki derste, iddiaya göre, Alevi öğrencileri sorgulayıp, “Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş.” ifadelerini kullandı. Olayı öğrendikten sonra söz konusu derste yer alan bazı öğrencilerin, daha sonra Alevi öğrencilerle dalga geçtiğini de söyleyen veliler ise okul müdürlüğüne şikâyette bulundu. Okul müdürlüğünün ise, “M.K. hakkında işlem yapılmadığını ve uyarıldığını, davranışın tekrarlanması durumunda işlem yapılacağını” söylediği kaydedildi.

Çelik'ten açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak vatandaşların dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşündüklerini, "Alevi-Sünni vatandaş" gibi bir ayrımı asla kabul etmediklerini bildirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır." vurgusu yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir."

Konu Meclis'e de taşındı

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle önerge veren Özen şu soruları yöneltti:

- Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda Alevilere hakaret eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.K. hakkındaki yoğun şikâyetlere rağmen neden halen bir soruşturma başlatılmamıştır?

- Mevzubahis öğretmen neden halen görevden el çektirilmemiştir?

- Öğretmen hakkında bir soruşturma başlatıp bitene kadar görevden el çektirilmesi düşünülmekte midir?

- Alevi çocuklarının bu örnekteki gibi nefret suçlarına sıklıkla maruz kaldıkları zorunlu din derslerinin “eşitlik ilkesine aykırı” olduğuna hükmeden, AİHM ve Türkiye’deki birçok yargı kararının gereğinin yapılmasına dair herhangi bir planınız var mıdır?

Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Ankara'da bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.