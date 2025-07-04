Alevler dinmiyor! Kocaeli, Milas, Hatay, Fethiye... Orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor
Son dönemde art arda yaşanan orman yangınları Türkiye’yi zorlu bir süreçle karşı karşıya bıraktı. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan hız kesmeden devam ediyor. Bazı illerde yangınlar kontrol altına alınırken, diğer illerde yeni yangınlar başlamaya devam ediyor. Muğla’nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını çıkarken; Kocaeli, Hatay ve Fethiye’de ise yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Türkiye, son zamanlarda meydana gelen peş peşe orman yangınlarıyla zorlu bir süreçten geçiyor. Söndürülen yangınların yanı sıra, yeni yangın haberleri de artarak geliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan bir yangına müdahaleler devam ederken; yeni yangın haberi geldi. Öte yandan, Kocaeli, Hatay, Fethiye, Bursa'da çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İşte il il orman yangınlarında son durum...
Milas'ta ikinci orman yangını!
Muğla'nın Milas ilçesinde Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da yangın çıktı.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Öte yandan, Pınarcık Mahallesi'nde çıkan yangına ise 5 helikopter 4 uçak müdahale ediliyor.
Hatay'da orman yangını
Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Çökek Yaylası arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken; yangın rüzgarın etkisiyle büyüme riski de taşıyor.
Kocaeli'de orman yangını çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde henüz belirlemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Fethiye'deki yangına müdahale sürüyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yangına müdahalede ederken; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler de havadan destek verdi.
Yangının etrafı hava ve karadan ekiplerin yoğun mücadelesi ile çevrildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa'da buğday tarlasına çıkan yangın ormana sıçradı
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Süleymaniye ile Kavaklı mahalleleri arasında buğday tarlasında başlayan yangın ormana sıçradı.
3 helikopter ile havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Balıkesir ve Kahramanmaraş illerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığı açıklandı.