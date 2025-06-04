Alevler kurbanlıkların bulunduğu ahırı sardı, 17 hayvan yanarak öldü

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yılmaz Selim’e ait çiftlikte saat 02.30 sıralarında başladı.

Alevler kısa sürede 19 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırı sardı.

Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı ancak geriye yalnızca küle dönmüş bir ahır ve telef olmuş hayvanlar kaldı.

Kurban için satışı yapıldığı öğrenilen hayvanlardan sadece ikisi kurtarılırken, diğer 17 hayvan can verdi.

Ahırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, çiftlik sahibi Yılmaz Selim ise bayrama iki gün kala yaşanan acı olaydan duyduğu üzüntüyü anlattı.

İHA'ya konuşan Yılmaz Selim, "Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin, Kurban Bayramı’na iki gün kala yaşanmış bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Gece saatlerinden beri yardım eden bütün eş, dosttan ve ekiplerden Allah razı olsun" dedi.