Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?
Bugün Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kundakçı'nın Rapçi Canbay'a yönelik saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından olayı inceleyen emniyet güçleri saldırıyı gerçekleştirenin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi olduğu bilgisine ulaştı. Kalaycı gözaltına alınırken vatandaşlar detaylara ulaşmaya çalışıyor.
Survivor ile ünlenen ve ardından müzikle ilgilenmeye başlayan Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Canbay'a silahlı saldırı düzenlendi. Araca isabet eden kurşunlar sonrası arabada bulunan Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro amirleri geniş çaplı soruşturma başlatırken saldırıyı gerçekleştirenin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevilisi olduğu bilgisine ulaştı.
Aleyna Kalaycıoğlu neden gözaltına alındı?
Emniyet güçleri ifdesine başvurmak için Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Kalaycıoğlu'nun işlemleri devam ediyor.