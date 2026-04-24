Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis istemi

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 9 şüpheli hakkında dava açıldı.

SABAH'ın haberine göre, Aleyna Kalaycıoğlu’nun “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Anne Zuhal Kalaycıoğlu için de “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Armatör baba Bilal Kadayıfçıoğlu’na ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Türkücü İzzet Yıldızhan için ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.