Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişi, Rapçi Canbay'a silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda vücuduna kurşun isabet eden Kars 36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirdi. Bu gelişme sonrası şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Şimdi vatandaşlar Kalaycıoğlu'nun tutuklanıp tutuklanmadığını sorguluyor.

Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı mı?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kalaycıoğlu gözaltında ve henüz adliyeye sevk edilmedi.