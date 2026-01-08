Aleyna Tilki uyuşturucu testi sonucu ne çıktı? Pozitif mi?

25 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu tarafından alınan saç ve kan örnekleri üzerinden hazırlanan raporda, Tilki’nin esrar kullandığı tespit edildi.

Diğer oyuncuların da test sonucu belli olmuştu

Aynı dosya kapsamında yapılan incelemelerde diğer bazı isimlerin test sonuçları da netleşti. Buna göre Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, Recep Men, Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi ve Mehmet Ali Gül’ün testlerinde kokain maddesine rastlandığı belirtildi.

Öte yandan oyuncu İrem Sak ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.