Ali Ağaoğlu anjiyo oldu

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede anjiyo oldu. Sağlık durumu iyi olan Ağaoğlu'nun yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Bu arada Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan yapılan açıkalamada şöyle denildi: Basında yer alan “İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi” başlıklı haberlere istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali Ağaoğlu’na, rutin kontroller için gittiği Ataşehir’de bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır. Sn. Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."