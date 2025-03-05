Ali Ağaoğlu, doğum gününde kendine lüks araç aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

3 Mart'ta yeni yaşını kutlayan ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun kendisine aldığı doğum günü hediyesi dudak uçuklattı. Yaklaşık 2 milyon Euro değerindeki lüks araç, Ağaoğlu'nun garajındaki yerini aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde 71. yaşını kutladı. Ağaoğlu, yeni yaşının şerefine kendisine 1 milyon 900 bin Euroluk lüks bir araç hediye etti.

Lüks otomobillere düşkünlüğü ile tanınan Ağaoğlu'nun yeni arabası "kraliyet arabası" olarak tanınan bir markaya ait.

Ağaoğlu, kendine söz konusu markanın SUV modelinden satın aldı.

İş insanının garajında aynı markaya ait başka araçlar da bulunuyor.