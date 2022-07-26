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Ali Babacan 3. mitingini Yozgat’ta yapacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan üçüncü mitingini ağustos ayında Yozgat’ta yapacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA) İlk iki mitingini geçtiğimiz iki ay içinde Gaziantep’te ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenleyen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin üçüncü durağı belli oldu. DEVA Partisi yönetimi, Genel Başkan Ali Babacan’ın üçüncü mitingini 13 Ağustos saat 17.00’de Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda yapma kararı aldı.

Yozgat Valiliğine dilekçe gönderen DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı’nın kendilerine tahsis edilmesini istedi.