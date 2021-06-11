Ali Babacan: Doyuracağız hiç merak etmesin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Şereflikoçhisar İlçe Kongresi'nde konuştu. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekonomi üzerinden eleştirdi. Babacan, "Çevresindeki üç beş kişi zenginleşince ekonominin iyi gittiğini zanneden Sayın Erdoğan bu felaket tablonun ressamı" ifadesini kullandı.

Ali Babacan ilçe kongresinde şunları söyledi:

“Ülke ekonomisinin nasıl batık durumda olduğunu görmekten acizler. Sayın Erdoğan hiç merak etmesin. Dedi ya, ‘Açları doyurun’ diye… Doyuracağız, hiç merak etmesin. DEVA iktidarı inşallah açlık utancını, mutlak yoksulluk utancını temizleyecek. Hep beraber zenginleşeceğiz.

Muhalefete söyleniyor. Muhalefet bu memleketin bütçesini mi yönetiyor? Muhalefetin elinde vergi gelirleri mi var? Devlet, yaktığımız elektrikten, içtiğimiz sudan vergi alıyor. Biz mutlak yoksulluğu sıfırlamıştık. Dünya Bankası’nın raporlarında yıldız bir ülke olarak gösteriliyorduk. Son 3-4 yıldır yeniden mutlak yoksulluk başladı. 50’nin üzerinde vilayete gittim, çöplerden yiyecek artıklarını toplayıp onu çocuklarına götüren yüzlerce insanlar gördüm.

'Erdoğan felaket tablosunun ressamı'

Çevresindeki üç beş kişi zenginleşince ekonominin iyi gittiğini zanneden Sayın Erdoğan bu felaket tablonun ressamı. Altında onun imzası var. Devletin görevi, bir vatandaş açsa onu gidip bulmak ve eksiğini gidermektir. ‘Bu ülkede aç bir vatandaş yoktur’ desin de görelim. Cumhurbaşkanı olduğu ülkede ‘İnsanlar neden aç?’ diye sormak aklından geçmiyor. ‘Bu ülkenin zengin kaynaklarını nerelere harcadık, nasıl çarçur ettik, nasıl har vurup harman savurduk ki ülke bu hale düştü’ diye özeleştiri yapmaları lazım.”

'Kanal İstanbul'a değil parayı sulama yatırımlarına harcayın'

2018’deki sulama bütçesi yaklaşık 6 milyar TL. 2019’da bunu 3 milyara düşürüyorlar, 2020’de de. Türkiye’de tüm tarım arazilerinin suya ulaşması için gereken yatırım miktarı 22 milyar dolar. ‘İnadına Kanal İstanbul yapacağım’ diyor. Kanal İstanbul’un maliyet tahminleri en az 20 milyardan başlıyor, 60 milyar dolara kadar… Kanal İstanbul’a harcayacağınız parayı tarımsal sulama yatırımlarına harcayın. 3-4 yılda suyla buluşmamış bir karış toprağımız kalmaz. Bırakın kendi kendimize yeterli olmayı, üretip başka ülkelere ihraç eden, başka ülkeleri gıda konusunda kendine bağlı kılan bir ülke olabiliriz. Sulama yatırımlarını basınçlı ve kapalı sisteme döndürmemiz gerekiyor.

Hükûmetin gözü maalesef gayrimenkul, inşaat, beton, rantla kör olmuş durumda. Bakıyorlar, görmüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisi değil miydi ‘İstanbul’a ihanet ettik’ diyen? Gelin bu ihanetten vazgeçin. İstanbul’a da harcanan paraya da yazık.

‘Kanalın nereden nasıl geçeceği çok önceden belli’

Orada büyük rant var. Emsal değişiklikleri var. O kanalın nereden nasıl geçeceği çok önceden belli. Araziler zaten paylaştırılmış, boş arazi kapatılmış. Üzerinden bir imar planı yapıyorlar, birden arsa haline geliyor. Sayın Erdoğan, ‘Toprağı vatan yapan şehitlerdir’ dedi. Doğru. Sonra bir benzetme yaptı, ‘Arazi arsa olunca kıymetleniyor ya, onun gibi bir şey’ dedi. Kafa nerelerde ya? Vatandan, şehitten bahsediyorsun. Hemen cümlenin geri kalan kısmında araziden, arsadan bahsediyorsun.

‘Sayın Erdoğan bilmediğini de bilmiyor’

Faiz yüzde 19’sa, bu faiz inmiyorsa bunun sebebi Sayın Erdoğan’dır. Başkası değildir. Çok istiyordu. Al işte, yetki elinde. Niye indirmiyorsun? Tezin doğruysa, faizi indir enflasyon da düşsün. Niye yapmıyorsun? Bilmiyor. Sorun şu ki, bilmediğini de bilmiyor. ‘Biliyorum’ zannediyor. Bir kişinin hatasını 84 milyon ödemek zorunda değil.

Gelişmeleri basından takip ediyordu

Merkez Bankası’na karıştırtmıyorduk. ‘Kusura bakmayın, talimatla çalışan bir kurum değildir’ diyorduk. Bu ülkede enflasyon böyle düştü. 34 yıl boyunca enflasyon iki, üç hane oldu. İki senede enflasyonu tek haneye düşürdük. Paradan altı sıfırı attık. İnanın, çoğu gelişmeleri basından takip ediyordu. Öyle haberleri oluyordu. Dinlemiyorduk, yapıp geçiyorduk. Çünkü bilmeyenin müdahalesi çok tehlikeli.

‘Bu yönetime kabine değil kabile denir’

‘Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ diyor. Hiçbir kanunda ‘kabine’ ifadesi yok. Böyle bir yönetime, arkadaşının akrabasını atamak, akrabanın akrabasını atamak, tanıdığın tanıdığını göreve getirmeye kabine ile yönetmek değil, bir kabile devleti oluşturmak denir.

‘Bir düşman ekonomik açıdan bu kadar zarar verir’

Pandemi başladığında Merkez Bankası’nın döviz rezervleri sıfırlanmıştı. 46 milyarlık yedek akçe zaten sıfırlanmıştı. Varlık Fonu’nun 65 milyar lira ve 1 milyar 250 milyon avro borcu var. Bu kadar kötü mü yönetilir? Hazine’nin borcunu ikiye katladılar. 2018’de 970 milyar TL’ydi, şu an 2 trilyon TL. Eski parayla 2 kentilyon. Kentilyon demek 18 sıfır demek… Bu kadar batırmış durumdalar. Yani kasten yapsan, Allah korusun bir düşman bir ülkeye ekonomik açıdan bu kadar zarar verir.

‘Bir ayda günde ortalama 6 bin 500 kişi işini kaybetti’

Türkiye’nin gerçek gündeminin başında işsizlik var. TÜİK bile ekonominin düştüğü durumu gizleyemiyor. Bir ayda 193 bin vatandaşımız işini kaybetmiş. Günlük ortalama 6 bin 500 kişi ediyor. Bir ayda 639 bin vatandaşımız atıl işgücü tarafına geçmiş. İş arıyor bulamıyor, iş aramaktan vazgeçmiş. Özellikle kadınlarda çok yoğun. Günlük 21 bin kişiden bahsediyoruz. Hem insan kaynağı hem de doğal kaynakları son derece zengin olan ülkemizi bu hale getirmek ancak kötü yönetimle mümkün olur.

‘Eylem planlarımızın hepsi gerçekçi’

Hükûmet kurulduktan sonraki ilk 90 ve 360 günde atacağımız adımları kapsayan eylem planlarını vatandaşlarımızla paylaşmaya başladık. Yaklaşık 20 ayrı alanda 400 eylemi hazırladık. Hepsi gerçekçi, somut, ince ince çalışılmış planlar. Bu çalışmaları yaparken işi hem takvime bağlıyoruz ve atacağımız her adımın bütçesini hesap ediyoruz.

‘Hesabını kitabını yaptığımız adımları açıklıyoruz’

Bütçe yükü açısından rahatlıkla karşılanabilecek, ülkenin imkanları çerçevesinde hesabını kitabını yaptığımız adımları açıklıyoruz. Boşa atıp tutmak bizde yok. Biz ‘Günü gelince bakarız’ demiyoruz. Siyasetin eski yanlış alışkanlıklarına karşı çıkıyoruz. Çözüm için çalışıyoruz ve bu çalışmaları halkımızla paylaşıyoruz."