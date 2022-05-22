Ali Babacan: Yabancı yatırımcılar bir sonraki iktidarı soruyor

Maruf BUZCUGİL

GAZİANTEP - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan lider olarak ilk mitingini 21 Mayıs’ta Gaziantep’te gerçekleştirdi. Babacan halka hitap ederken iktidara ekonomiyle yüklendi.

Babacan’ın en fazla dış göç alan illerden biri olan Gaziantep’te sığınmacılarla ilgili mesajlar da verdi.

“Madem hikmet imzada, at imzayı da enflasyonu düşür’’

AK Parti iktidarının ilk dönemindeki ekonomi sorumluluğuna birkaç kez atıf yapan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek şöyle konuştu:

“2002-2008 yılları arasında, petrol fiyatları 20 dolardan 150 dolara çıkarken biz bu ülkede enflasyonu tek haneye düşürdük. İnsan ‘Ali Babacan, zamanında sen bunu nasıl başardın’ diye sormaz mı? ‘Petrol fiyatları 7,5 kat artarken bu enflasyonu nasıl düşürdün, bu ekonomiyi nasıl büyüttün?’ diye sormaz mı? ‘Ben imza atmasaydım yapamazdı’ diyor. Madem hikmet imzada, haydi at o imzayı da enflasyonu düşürüver bakalım.”

Benzin, mazot en fazla 8-9 lira olurdu

Dolar kurundaki artışın sorumlusunun Erdoğan olduğunu öne süren Babacan şunları söyledi:

“Bu krizin sorumlusu dolar kurunu patlatan Sayın Erdoğan’dır. Sayın Erdoğan ve yanına aldığı ortaklarıdır. Dolar kuru patlamasaydı, benzinin mazotun fiyatı 6-7 liradan en fazla 9-10 liraya çıkardı. Eğer bugün benzin mazot, 8-9 lira değil de 22-23 liraysa, bunun sebebi dolar kurundaki artıştır. Dolar kurundaki artışın sebebi de Sayın Erdoğan’dır.”

Babacan kürsüden gösterdiği 200 TL’lik banknotun 2009 yılında tedavüle çıktığı dönem ve bugünü karşılaştırarak, “Şu para var ya, şu para 200 lira. Demokrasimizi de ekonomimizi de güçlendirdiğimiz dönemde tedavüle çıkmıştı. O günkü değeri 123 dolardı. Bugün kaç dolar? 12,5 dolar. Hiçe döndü, pula döndü” dedi.

İhracatçıya da mesaj veren Babacan, “İhracatçının dövizinin yüzde 40’ına el koyuyorlar. Burada Gaziantep’teki üreticinin, ihracatçının emeği olan dövizi onlardan zorla alıyorlar. Sonra gidip Merkez Bankası’nın arka kapısında cayır cayır satıyorlar” dedi.

2001’deki hava var

Ali Babacan, Gaziantep’te gazetecilerle sohbetinde bir süredir uluslararası yatırımcıların artan bir ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, son aylarda yüzden fazla uluslararası finans kuruluşu ve yatırım fonu temsilcisiyle toplantı yaptıklarını söyledi. Babacan, “Aynen 2001’deki hava var. Gelecek iktidarı soruyorlar. O zamanda aynen böyleydi. Ben İstanbul’da Boston’da birçok temas yapmıştım”dedi.

Sığınmacı sorunu

Babacan en fazla dış göç alan illerden olan Gaziantep’ten sığınmacılarla ilgili şu mesajı verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin hudutları yol geçen hanına döndü. Milyonlarca insanı, hesapsız kitapsız bu ülkeye aldınız. Her yerden geliyorlar. Gelmeye de devam ediyorlar. Daha geçtiğimiz aylarda binlerce Afgan Türkiye’ye giriş yaptı. Hepsi erkek, hepsi genç. Ben hükûmete sordum, yine soruyorum: Yahu arkadaş, siz ya bu ülkenin hudut güvenliğini sağlayamıyorsunuz ya da Amerika ile anlaşıp Taliban rejiminden kaçanları Türkiye’ye yığıyorsunuz. Bunların hangisi doğru? Çıkın söyleyin. Yetmedi, 200.000 Suriyeliye vatandaşlık verdik diyorsunuz. Bu vatandaşlıkları hangi kritere göre veriyorsunuz? “