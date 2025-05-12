Ali Bahar soruşturmasında yeni aşama: Ağır ceza yolu açıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar’ın hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların eyleminin "kasten öldürme" suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verdi.

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan M.S.Ç. katılırken, diğer sanık Y.C.Ç. duruşmaya gelmedi. Mahkeme, mevcut delil durumuna ve olayla ilgili alınan bilirkişi raporuna dayanarak görevsizlik kararı verdi ve dosyanın Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Savcıdan “Kasten öldürme” vurgusu

Mahkeme, suçun taksir sınırlarını aşarak "kasten öldürme" kapsamında değerlendirilebileceği ihtimaline dikkat çekti. Sanıkların adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasaklarının devamına karar verildi.

Ali Bahar’ın eşi Şebnem Bahar ve müşteki avukatları, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep etmişti. Müşteki avukatı Naim Karakaya, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, teknik inceleme raporlarının sanıkların ifadeleriyle çeliştiğini belirterek, "Sanıkların gerçek dışı anlatımlarla olayın üzerini örtmeye çalıştıkları tespit edildi" dedi.

Olayın geçmişi

19 Temmuz 2024'te Kemer açıklarında teknesiyle denize açılan Ali Bahar, denize düşmüş ve teknenin pervanesine çarparak ağır yaralanmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Bahar’ın ölümüne ilişkin olarak teknede bulunan iki kişi hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla dava açılmıştı.