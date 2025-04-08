Ali Ender Çolak kimdir? İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak'ın biyografisi ve kariyeri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ali Ender Çolak'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Ender Çolak kimdir? Hangi görevlerde bulundu ve kariyeri nasıl ilerlerdi? Ali Ender Çolak kaç yaşında? İşte Ali Ender Çolak hakkında tüm merak edilenler...

Ali Ender Çolak kimdir?

Ali Ender Çolak, iş hayatına 1989 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) başladı. Bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Çolak, 18 yıl sonra SPK'dan Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken ayrıldı.

Ali Ender Çolak, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik yaptı ve sermaye piyasalarının Avrupa Birliği’ne uyumu Eşleştirme Projesinin de eş başkanlığını yürüttü.

Çolak daha sonra, enerji sektöründe faaliyet gösteren Anel Grup’ta Finansman ve Yenilenebilir Enerjiden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bu görevi sırasında 120 milyon dolar piyasa değeri olan şirketin halka arz sürecini yürüttü. Yenilenebilir enerji ve elektronik atık yönetiminde iki yeni iş kolunun yanı sıra; bu alanlarda küresel satınalma ve birleşme projelerine liderlik etti.

Ali Ender Çolak, Baymak’ın CEO’su olarak da görev yaptı. Burada şirketin BDR Thermea tarafından satın alma sürecini yönetti.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde alan Çolak, yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletlerinde, Thunderbird, School of Global Management’ta Master of International Management derecesiyle tamamladı.

ÇOLAK ayrıca, Toronto Centre Leadership Program, IFC Housing Finance Program, World Bank Contractural Savings Program, NACD Director Professionalism Program ve son olarak da Wharton School Corporate Governance Program’larını bitirdi.

Ali Ender Çolak aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesidir.