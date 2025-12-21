Ali Koç’tan Sadettin Saran’a destek: “Her daim Fenerbahçe’nin yanındayız”
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran’a ilişkin konuşan Ali Koç, Fenerbahçe’ye yönelik birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran hakkında “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” iddialarıyla işlem başlatıldı.
Saran, adliye ve Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya giden Saran, stat çevresinde taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı. Gelişmelerin ardından Ali Koç da katıldığı bir etkinlikte konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Koç, Fenerbahçe’ye yönelik birlik mesajı vererek, “Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe’nin yanındayız. Her daim Fenerbahçe’nin ve Sadettin Saran’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.