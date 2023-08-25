Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, kaza geçirdi

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. Zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Esas Holding'ten açıklama yapıldı

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bir deniz kazası geçirdiği ve sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Esas Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi

Habertürk'te yer alan haber göre yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Sabancı çiftinin, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptığı belirtildi. Ağır yaralanan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Adada ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Bodrum'a getirildi. Ali Sabancı'nın ise saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

Vuslat Sabancı'nın hayati tehlikesi bulunmuyor

Yapılan müdahalede Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, dalağının alındığı, kaza sırasında ie yüzünden ağır darbeler aldığı belirtti. Sağlık durumu iyiye giden Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.

Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı da gelen bilgiler arasında.