Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yakınındaki atölyede yangın!
Sarıyer'de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yakınında bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken yangın başka bir yere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sarıyer'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yakınında yer alan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyenin tamamına yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bitişikte bulunan Huzur Camisi'ne sıçramadan söndürüldü.
Atölyenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.