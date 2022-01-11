Ali Tezel'e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'in Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım ettiği suçlamasıyla yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

Duruşmaya Tezel’in avukatı katıldı.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, duruşmada savunma yapan Tezel’in avukatı Görgün Danacı, “Müvekkilim ile eski eşi arasında boşanma davasında mahkeme tarafından velayet konusunda rapor alınmıştır. Bu raporda belirttiği üzere çocuk, annesinin yanında değil, babasının yanında kalmak istediğini söylemiştir. Bundan sonra eski eşi, müvekkilimi menfaat amacıyla şikâyet etmiş ve söz konusu dosya açılmıştır.” diye konuştu.

"Banka kanununu eleştirmek amacıyla para yatırdı"

Danacı, savunmasında, “Müvekkilimin örgütle irtibatı tespit edilemedi. Müvekkilim hakkında sadece 2014 yılında Bank Asya hesabından suçlama yapılmıştır. Özellikle o tarihte müvekkilimin gazeteci olması ve Bank Asya’nın TMSF’ye devredilmesi sebebiyle toplumda tanınmış birçok muhalefet ve iktidar partisinin önde gelen kişileri Bank Asya’ya para yatırmıştır. Müvekkilim de o dönem basın açıklamasında bulunarak, banka kanununu eleştirmek amacıyla para yatırmıştır. Ayrıca müvekkilim aile yaşantısıyla ilgili örgütün hedef göstermelerine maruz kalmıştır. Suçun maddi ve manevi unsuru oluşmamıştır.” diyerek beraat talep etti.

Ali Tezel’e, “terör örgütüne yardım etmek” suçundan 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, Tezel’in mahkemedeki tutumunu göz önünde bulundurarak takdir indirimi uyguladı. Tezel 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.