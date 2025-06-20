Ali Yerlikaya duyurdu: 31 ildeki siber operasyonlarda 190 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 gün içinde 31 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 190 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi gibi suçlara yönelik olarak gerçekleştirildi.

Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya üzerinden ürün bedeli, dosya masrafı, araç kiralama kaporası, bungalov kiralama gibi aldatıcı yöntemlerle vatandaşları dolandırdığını belirtti. Ayrıca yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerle bağlantılı para transferine aracılık ettikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Erzurum, Konya, Eskişehir, Sakarya, Gaziantep, Ankara, Mersin, Burdur ve Kocaeli merkezli olarak toplam 31 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; ruhsatsız silahlar, çok sayıda dijital materyal,yaklaşık 15 milyon TL değerinde 10 otomobil ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında; suç örgütü kurmak, yasa dışı bahis, suçtan elde edilen mal varlığını aklamak, bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan adli işlem başlatıldı.

Yerlikaya, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.