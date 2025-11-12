Alican Sınır Kapısı planlamaları tamam

Hayati ARIGAN

Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanı Abdulkadir Uraloğ­lu, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Alanya’da düzenle­nen 5. Küresel Medya Buluşma­sı’nda, 45 ülkeden gelen 310 gaze­teciye Türkiye’nin ulaştırma ya­tırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Açıldığında 21. yüzyılın Süveyş Kanalı gibi mesafeleri ve maliyet­leri düşürecek olan Zengezur Ko­ridoru ve Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı ile ilgili Bakan Abdulkadir Uraloğlu, DÜNYA’ya özel açıkla­malarda bulundu. Bakan, konuş­masında Zengezur Koridoru ve Alican Sınır Kapısı projeleri­nin, Türkiye’nin bölgesel ticaret ağındaki rolünü yeniden tanım­layacağını vurguladı. Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun Türkiye ile Azerbaycan’ı doğrudan bağ­layarak Asya’dan Avrupa’ya uza­nan yeni bir ticaret hattı oluştu­racağını belirtti: “Mesafeleri kı­saltacak, maliyetleri azaltacak ve Türkiye’nin bölgesel ticaret gü­cünü pekiştirecek.”

Alican Sınır Kapısı için dijital dönüşüm planı

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı için hazırlıkların başladığını açıkladı.

Uraloğlu “Köprünün mevcut durum tespiti ve yenilenmesi dahil planlamalarımızı yaptık. Azerbaycan ve Ermenistan’la birlikte fikir birliği sürecine hız­la ilerliyoruz. Barış süreci ta­mamlandığında Alican Kapısı da açılacak” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan ba­kanlarıyla görüştüğünü söyleyen Uraloğlu, “Burada ciddi bir şe­kilde bir normalleşme var. Yani özellikle Ermenistan Başbakanı­nın gerçekten burada çok ciddi inisiyatif alarak, risk alarak yü­rüttüğü bir süreç var. Biz de ya­kından takip ediyoruz. Alican Sı­nır Kapısındaki köprünün mev­cut durumunun tespit edilmesi, yenisinin yapılması dahil belli planlamaları yaptık.

Biz tam an­lamıyla Azerbaycan, Ermenis­tan, Türkiye bir ne diyelim bir fi­kir birliği noktasına doğru hızla ilerliyoruz. Onu yaptığımızda in­şallah o kapıyı da açacağız” diye konuştu. Bu gelişmenin, Zenge­zur Koridoru’nun etkinliğini ar­tırarak, Çin’den İngiltere’ye uza­nan ticaret hattını daha verimli hale getireceğini söyleyen Ura­loğlu, “Kars hattı sadece Türki­ye’nin değil, Güney Kafkasya’nın ve Avrasya’nın geleceğini şekil­lendirecek” ifadelerini kullandı.

75 milyar dolarlık ticaretin ana hattı

Uraloğlu, Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu ve Orta Koridor proje­lerinin, Türkiye’yi Asya ile Avru­pa arasında kesintisiz bir ticaret köprüsüne dönüştürdüğünü ha­tırlatarak şu bilgileri verdi:

“Orta Koridor sayesinde deniz­yolunda 45 gün süren taşımalar Türkiye üzerinden 18 günde ta­mamlanıyor. Bu hat denizyolun­dan iki kat hızlı, havayolundan dört kat ekonomik. 21 ülkeyi bir­birine bağlayan bu koridor, yılda 20 milyon ton yük taşıyacak ka­pasitede. Türkiye ekonomisine 3 milyar dolar doğrudan katkı sağla­yacak.” Toplantıda ulaştırma ya­tırımlarına ilişkin genel bir de­ğerlendirme de yapan Uraloğlu, 2002’den bu yana yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yapıldı­ğını, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden 30 bine, hava­limanı sayısının 26’dan 58’e, yük­sek hızlı tren hattının 2.250 kilo­metreye çıktığını belirtti.

“2053’te 28.590 kilometrelik demiryolu ağıyla Türkiye’nin ta­mamı hızlı trenle dolaşılabile­cek” diyen Uraloğlu, ülkenin lo­jistik merkez sayısının da 12’den 25’e çıkarılacağını söyledi.

Orta ve Zengezur Koridoru’nun ekonomik katkısı

-21 ülkeyi birbirine bağlayacak

-Yıllık 20 milyon ton taşıma kapasitesi

-3 milyar dolar doğrudan ekonomik katkı

-45 gün süren taşımalar 18 güne inecek

-Denizyoluna göre 2 kat hızlı, havayoluna göre 4 kat ekonomik