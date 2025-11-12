Alican Sınır Kapısı planlamaları tamam
Türkiye’yi lojistik merkezi haline dönüştürecek Zengezur Koridoru ile ilgili çalışmaların başladığını belirten Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Alican Sınır Kapısı’nın açılması için planlamalar tamam. Köprünün mevcut durum tespiti ve yenilenmesi dahil planlamalarımızı yaptık. Azerbaycan ve Ermenistan’la birlikte fikir birliği sürecine hızla ilerliyoruz” dedi.
Hayati ARIGAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Alanya’da düzenlenen 5. Küresel Medya Buluşması’nda, 45 ülkeden gelen 310 gazeteciye Türkiye’nin ulaştırma yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.
Açıldığında 21. yüzyılın Süveyş Kanalı gibi mesafeleri ve maliyetleri düşürecek olan Zengezur Koridoru ve Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı ile ilgili Bakan Abdulkadir Uraloğlu, DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulundu. Bakan, konuşmasında Zengezur Koridoru ve Alican Sınır Kapısı projelerinin, Türkiye’nin bölgesel ticaret ağındaki rolünü yeniden tanımlayacağını vurguladı. Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun Türkiye ile Azerbaycan’ı doğrudan bağlayarak Asya’dan Avrupa’ya uzanan yeni bir ticaret hattı oluşturacağını belirtti: “Mesafeleri kısaltacak, maliyetleri azaltacak ve Türkiye’nin bölgesel ticaret gücünü pekiştirecek.”
Alican Sınır Kapısı için dijital dönüşüm planı
Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı için hazırlıkların başladığını açıkladı.
Uraloğlu “Köprünün mevcut durum tespiti ve yenilenmesi dahil planlamalarımızı yaptık. Azerbaycan ve Ermenistan’la birlikte fikir birliği sürecine hızla ilerliyoruz. Barış süreci tamamlandığında Alican Kapısı da açılacak” dedi.
Azerbaycan ve Ermenistan bakanlarıyla görüştüğünü söyleyen Uraloğlu, “Burada ciddi bir şekilde bir normalleşme var. Yani özellikle Ermenistan Başbakanının gerçekten burada çok ciddi inisiyatif alarak, risk alarak yürüttüğü bir süreç var. Biz de yakından takip ediyoruz. Alican Sınır Kapısındaki köprünün mevcut durumunun tespit edilmesi, yenisinin yapılması dahil belli planlamaları yaptık.
Biz tam anlamıyla Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye bir ne diyelim bir fikir birliği noktasına doğru hızla ilerliyoruz. Onu yaptığımızda inşallah o kapıyı da açacağız” diye konuştu. Bu gelişmenin, Zengezur Koridoru’nun etkinliğini artırarak, Çin’den İngiltere’ye uzanan ticaret hattını daha verimli hale getireceğini söyleyen Uraloğlu, “Kars hattı sadece Türkiye’nin değil, Güney Kafkasya’nın ve Avrasya’nın geleceğini şekillendirecek” ifadelerini kullandı.
75 milyar dolarlık ticaretin ana hattı
Uraloğlu, Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu ve Orta Koridor projelerinin, Türkiye’yi Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bir ticaret köprüsüne dönüştürdüğünü hatırlatarak şu bilgileri verdi:
“Orta Koridor sayesinde denizyolunda 45 gün süren taşımalar Türkiye üzerinden 18 günde tamamlanıyor. Bu hat denizyolundan iki kat hızlı, havayolundan dört kat ekonomik. 21 ülkeyi birbirine bağlayan bu koridor, yılda 20 milyon ton yük taşıyacak kapasitede. Türkiye ekonomisine 3 milyar dolar doğrudan katkı sağlayacak.” Toplantıda ulaştırma yatırımlarına ilişkin genel bir değerlendirme de yapan Uraloğlu, 2002’den bu yana yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden 30 bine, havalimanı sayısının 26’dan 58’e, yüksek hızlı tren hattının 2.250 kilometreye çıktığını belirtti.
“2053’te 28.590 kilometrelik demiryolu ağıyla Türkiye’nin tamamı hızlı trenle dolaşılabilecek” diyen Uraloğlu, ülkenin lojistik merkez sayısının da 12’den 25’e çıkarılacağını söyledi.
Orta ve Zengezur Koridoru’nun ekonomik katkısı
-21 ülkeyi birbirine bağlayacak
-Yıllık 20 milyon ton taşıma kapasitesi
-3 milyar dolar doğrudan ekonomik katkı
-45 gün süren taşımalar 18 güne inecek
-Denizyoluna göre 2 kat hızlı, havayoluna göre 4 kat ekonomik