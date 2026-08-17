Alihan Kuriş aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı

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Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülerek tutuklanan Alihan Kuriş'e emniyette mal varlığı, şirket ortaklıkları, MASAK raporlarındaki finansal hareketler ve tanık beyanları soruldu. Kuriş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken kendisine yönelik iddiaları “itibar cellatlığı” olarak nitelendirdi.

Alihan Kuriş aylık gelirini 380 bin TL olarak açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kuriş; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlarından tutuklandı.

Emniyette kimlik, meslek ve ekonomik durumuyla ilgili soruları yanıtlayan Kuriş, mimar olduğunu ve aylık ortalama 380 bin lira gelir elde ettiğini söyledi. Ayrıca üzerine kayıtlı bir GSM hattı bulunmadığını belirtti.

Çamlıca'da 3 katlı ev, Kısıklı'da arsa

Kuriş'in ifadesinde mal varlığıyla ilgili verdiği bilgiler de dikkat çekti.

Babasından kalan gayrimenkullerin yanı sıra Sakarya Erenler'de bir ofis hissesi, Çamlıca'da 3 katlı bir ev ve Kısıklı'da aile fertleriyle hisseli 450 metrekarelik bir arsası bulunduğunu söyledi.

Kardeşiyle kurduğu şirkette yüzde 51 hissesi var

Şirket ortaklıklarını da anlatan Kuriş, 2005 yılında kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Altun Mimarlık İnşaat şirketini kurduklarını ve halen şirketin yüzde 51 hissesine sahip olduğunu belirtti.

Kuriş ayrıca geçmişte ELF Yapı İnşaat'ta yüzde 49, dayısının şirketi Arden Gıda Sanayi Ticaret AŞ'de ise yüzde 5 oranında ortaklığının bulunduğunu beyan etti.

Bazı şirketlerle bağlantısı olmadığını savundu

Soruşturma kapsamında Kuriş'e çeşitli şirketlerle ilişkisi de soruldu.

ELF Yapı ve Altun Mimarlık ile ortaklık bağını kabul eden Kuriş, Güldeniz İnşaat ve Ardeniz Emlak'ın annesi ile dayılarına miras kalan şirketler olduğunu söyledi.

Kayınbabasının ortak olduğu Perka Yapı, Asya Otomotiv, Ada Nakış, Verona, Ada Dokuma ve Asya Süs Bitkileri şirketleriyle ise bağlantısının bulunmadığını savundu. Güleryüz Kuyumculuk'un da eşinin ablasının eşine ait olduğunu ve şirketle ticari, hukuki ya da fiili bağlantısı olmadığını öne sürdü.

MASAK'ın milyarlarca liralık para hareketleri soruldu

İfadenin dikkat çeken bölümlerinden biri de MASAK raporları oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarında yer alan finansal veriler ve şirketler arasındaki yüksek tutarlı para hareketleri Kuriş'e soruldu.

Özellikle Arden Gıda Limited Şirketi'nin 2023 sonrasında işlem hacminin ciddi şekilde artması, POS ciro transferleri ve farklı şirketler üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen milyarlarca liralık para akışı gündeme getirildi.

Kuriş ise şirketlerin ticari ve bankacılık işlemlerinin muhasebe ve mali çalışanlar tarafından usulüne uygun şekilde takip edildiğini savundu.

“Mutlak itaat” iddiasını reddetti

Kuriş'e bir tanığın soruşturma dosyasına yansıyan iddiaları da soruldu.

Tanık ifadesinde Kuriş'in yapının başına geçmesinin ardından ticari kurum ve yurtların yöneticileri başta olmak üzere cemaat mensuplarına “mutlak itaat” konusunda baskı yaptığı ve yakınındaki kişiler aracılığıyla yapıyı yönettiği iddia edildi.

Kuriş ise tanığı tanımadığını söyleyerek iddiayı kesin bir dille reddetti ve ifadelerin “iftira” ve “hayal ürünü” olduğunu savundu.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemedi

Alihan Kuriş, emniyet ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini de bildirdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, kendisine yönelik ithamları “itibar cellatlığı” olarak değerlendirdiğini söyledi.