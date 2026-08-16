Alihan Kuriş operasyonunda külçe külçe altın bulundu: Tam 200 kilo
Ankara'da "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalar sırasında tek adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Altınların değerinin yaklaşık 1,34 milyar lira olduğu açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında örgütün elebaşı olduğu belirtilen "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin lideri tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanması için gerçekleştirilen aramalarda tek bir adreste 200 kilogram külçe altın bulundu.
Altınların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira olduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında şu ana kadar Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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