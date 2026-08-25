Alihan Kuriş örgütüne üçüncü dalga: 54 gözaltı kararı, şirket ve derneklere kayyum
Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı.
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"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA